Махачкала, 5 мая, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Видео перестрелки полицейских с вооруженными бандитами на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале опубликованы в Сети.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

На кадрах видно, как боевики отстреливаются от силовиков, укрываясь за служебной машиной. Рядом на асфальте лежит погибший полицейский.

По данным Telegram-канала «112», четыре вооруженных автоматами бандита напали на экипаж ДПС. Двое были на месте ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. В перестрелке участвовали четыре сотрудника ГИБДД, трое из них погибли. Оставшийся в живых полицейский получил несколько огнестрельных ранений.

Как передавало ИА Регнум, злоумышленники скрылись на угнанной служебной машине, в городе объявлен план «Перехват».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что стрельбу устроил водитель автомобиля, который полицейские пытались остановить. Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.