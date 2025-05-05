Махачкала, 5 мая, 2025, 15:45 — ИА Регнум. В Махачкале ликвидировали двоих нападавших на сотрудников ДПС. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов.

кадр из видео

«По имеющейся у нас информации, двое боевиков были нейтрализованы», — написал Камилов в Telegram-канале.

По его данным, во время нападения террористы завладели патрульным автомобилем полицейских. Сейчас правоохранители продолжают работу по поиску других возможных участников инцидента. Камилов призвал местных жителей дождаться завершения оперативных работ и не выходить на улицу.

Как передавало ИА Регнум, неизвестные открыли огонь по полицейским на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. В результате погибли трое правоохранителей, один из нападавших был уничтожен ответным огнем.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, стрельбу устроил водитель автомобиля, который полицейские пытались остановить. В городе действует план «Перехват». В результате инцидента погиб один сотрудник полиции, еще двое получили ранения. По данным регионального минздрава, всего пострадали как минимум семь человек, в их числе семнадцатилетняя девушка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963216" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба в Махачкале

Позже в Сети появились кадры перестрелки полицейских с вооруженными бандитами на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. На кадрах видны полицейские автомобили и тела убитых, а также очевидцы, которые прячутся от пуль.

Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.