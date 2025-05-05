Махачкала, 5 мая, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Несколько пострадавших в результате нападения на полицейский патруль в Махачкале госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Пострадавшие поступили в Республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, неизвестные открыли огонь по полицейским на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. В результате погибли трое правоохранителей, один из нападавших был уничтожен ответным огнем. Злоумышленники скрылись на угнанной служебной машине.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963215" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что стрельбу устроил водитель автомобиля, который полицейские пытались остановить, в результате есть пострадавшие. В городе действует план «Перехват».