В больницу доставили пострадавших при нападении на патруль ДПС в Махачкале
Махачкала, 5 мая, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Несколько пострадавших в результате нападения на полицейский патруль в Махачкале госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.
«Пострадавшие поступили в Республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, неизвестные открыли огонь по полицейским на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. В результате погибли трое правоохранителей, один из нападавших был уничтожен ответным огнем. Злоумышленники скрылись на угнанной служебной машине.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что стрельбу устроил водитель автомобиля, который полицейские пытались остановить, в результате есть пострадавшие. В городе действует план «Перехват».