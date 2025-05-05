Сумы, Украина, 5 мая, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Жителям Белополья и Ворожбы Сумской области Украины рекомендовали немедленно уехать из населенных пунктов. С таким призывом выступил глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место», ― написал Мельник в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 км от госграницы.

Как передавало ИА Регнум, в администрации региона в середине марта заявили, что жители некоторых населённых пунктов в Сумской области Украины будут принудительно эвакуированы. Власти пояснили, что такое решение приняли «в связи с обострением оперативной ситуации» на территории региона. Это коснется жителей восьми населённых пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин, в которых проживает 543 человека, в том числе дети.

По словам главы военной администрации региона Владимира Артюха, часть людей не хочет эвакуироваться, чем «ограничивает деятельность» украинских войск.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что большинство жителей приграничных сёл Сумской области, которых власти Украины обязали эвакуироваться, отказываются покидать свои дома, потому что ждут российскую армию.

Глава Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении курского приграничья от украинских формирований. Он также сообщил, что российские военнослужащие приступили к созданию зоны безопасности на территории Сумской области.