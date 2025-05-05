Махачкала, 5 мая, 2025, 15:30 — ИА Регнум. В Дагестане введён план «Перехват», приняты меры по поиску и задержанию неизвестных лиц, расстрелявших патруль ДПС в Махачкале. Об этом 5 мая сообщили в управлении МВД по региону.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Введён план «Перехват», ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 14:20 мск неустановленные лица напали на наряд ДПС в Махачкале. По предварительной информации, погибли трое полицейских. Злоумышленникам удалось скрыться на служебном автомобиле.

По данным Telegram-канала «112», на экипаж ДПС напали четыре преступника, вооружённые автоматами. Двое были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов на месте. В результате перестрелки трое сотрудников ГИБДД погибли, ещё один получил несколько огнестрельных ранений.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и меры безопасности, не снимать происходящее на камеру и не публиковать материалы в Сети.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в дагестанском Дербенте сотрудники полиции попытались остановить подозрительный автомобиль, а водитель, стараясь скрыться, наехал на полицейского и открыл стрельбу по правоохранителям и сотрудникам Росгвардии. В ответ они применили табельное оружие. Напавший был ликвидирован. Один из сотрудников правоохранительных органов получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу.