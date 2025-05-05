Москва, 5 мая, 2025, 15:28 — ИА Регнум. К предстоящему празднику 80-летия Победы в Великой Отечественной войне интернет-энциклопедия «Рувики» представила уникальную базу Героев СССР и России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

portals. ruwiki.ru

«Интернет-энциклопедия РУВИКИ представила уникальную для России базу героев нашей страны. В проекте «Наши герои — наша история» собрано более четырнадцати тысяч биографий Героев СССР и России», — говорится в сообщении.

Более того, по словам гендиректора «Рувики» Владимира Медейко, у пользователей платформы есть возможность написать о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

«За каждым материалом в проекте РУВИКИ «Наши герои — наша история» скрывается своя судьба. Мы предоставили возможность всем россиянам познакомиться с подвигами предков и героев нашего времени в удобном формате в пространстве онлайн-энциклопедии», — сказал Медейко.

Обновленный портал состоит из трех разделов: Герои Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои России. В первом разделе находится та информация, которой поделились пользователи о подвигах близких людей. Второй и третий разделы посвящены героям, удостоенным двух званий: «Герой СССР» и «Герой России».

По состоянию на 28 апреля 2025 года в интернет-энциклопедии размещена информация о 420 военнослужащих ВС РФ, удостоенных звания Героя России за участие в спецоперации.