Москва, 5 мая, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Европейские политики и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, заявили 5 мая в Службе внешней разведки России (СВР).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В пресс-бюро СВР назвали циничными предостережения главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас в адрес стран — членов ЕС и кандидатов на вступление в Евросоюз о негативных последствиях для этих государств в случае приезда их представителей на парад Победы в Москву.

Не менее циничны и планы руководителей некоторых европейских стран принять приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского приехать на Украину для участия в мероприятиях, «альтернативных» торжествам 9 мая в Москве, отметили в СВР.

«Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией», — сказано в сообщении пресс-бюро.

В СВР также отметили, что круг европейских стран, руководители которых могут прибыть 9 мая в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава МИД Украины Андрей Сибига пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Зеленский в свою очередь заявил, что хочет принять представителей так называемой «коалиции желающих» стран, ранее объявивших о готовности ввести своих «миротворцев» на территорию Украины.

Позднее издание Politico сообщило, что ряд лидеров стран Европы, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, под разными предлогами отклонили предложение приехать 9 мая в Киев.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая должны принять в том числе президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая сообщили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.