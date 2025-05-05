Москва, 5 мая, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Пациенты смогут получать качественную и эффективную медицинскую помощь в максимально комфортных условиях благодаря модернизации московских поликлиник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

По словам градоначальника, правительство столицы реализует уникальную, самую масштабную за всю историю городского здравоохранения программу комплексной реконструкции первичного звена. В рамках этой программы проводится модернизация около 340 зданий поликлиник, в которых создаются максимально комфортные для пациентов условия.

«У нас было 350 поликлиник в ветхом состоянии. Сейчас уже в 2024 году их осталось совсем немного, и в этом году закончим эту программу. У нас все поликлиники будут реконструированы или построены заново. Причем это серьезная модернизация. Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник, с интерьером, брендирование соответствующее, новые, современные медицинские корпуса, тоже на мировом уровне», — отметил Собянин.

Новый московский стандарт поликлиник подразумевает наличие современного оборудования, полную укомплектованность врачами-специалистами, а также полную продуманную логистику движения пациентов, комфортные условия для пациентов и медиков, эстетическую привлекательность зданий медучреждений и прилегающих к ним территорий.

Реализацию программы начали в 2020 году. К настоящему времени завершена реконструкция 290 поликлиник, что составляет 85% от общего числа. В работе находится 47 зданий. Основные мероприятия по реализации программы планируется завершить к концу 2025 года.

Кроме того, в рамках программы модернизации стационарного звена отремонтировали 68 корпусов и других зданий городских больниц. К 2030 году планируется увеличить их количество до 150 и завершить программу.

Также с 2020 года было построено 59 новых больничных корпусов, поликлиник, подстанций скорой помощи и других объектов.

Продолжается и активное внедрение в здравоохранение Москвы технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он помогает врачам искать патологии на рентгеновских снимках, ставить диагнозы и быстрее формировать необходимые назначения.

В лучевой диагностике (флюорография, маммография, рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография) нейросети способны находить признаки патологий по 40 клиническим направлениям, включая онкозаболевания, инсульт, аневризму аорты и ишемическую болезнь сердца. Технологии ИИ уже помогли врачам-рентгенологам обработать более 14 млн лучевых исследований.

Уже во всех взрослых поликлиниках столицы работает система поддержки принятия врачебных решений на базе технологий ИИ. На основе информации о жалобах, анамнеза с учетом пола и возраста пациента сервис рекомендует терапевту и врачу общей практики три наиболее вероятных предварительных диагноза. После выбора врачом наиболее вероятного варианта или постановки собственного диагноза система предлагает пакет необходимых исследований и консультаций узких специалистов для его подтверждения. Функция пакетных решений позволяет в десять раз сократить время на назначение анализов и обследований.

Опытом использования ИИ в здравоохранении Москвы делится с регионами. Так, в 2024 году по поручению Владимира Путина столица открыла доступ к цифровой платформе «МосМедИИ». Благодаря ей врачи из других регионов получили возможность пользоваться лучшими сервисами ИИ для интерпретации лучевых исследований.