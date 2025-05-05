Собянин: сервис ИИ помог поставить более 14,4 млн предварительных диагнозов
Москва, 5 мая, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Пациенты смогут получать качественную и эффективную медицинскую помощь в максимально комфортных условиях благодаря модернизации московских поликлиник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.
По словам градоначальника, правительство столицы реализует уникальную, самую масштабную за всю историю городского здравоохранения программу комплексной реконструкции первичного звена. В рамках этой программы проводится модернизация около 340 зданий поликлиник, в которых создаются максимально комфортные для пациентов условия.
«У нас было 350 поликлиник в ветхом состоянии. Сейчас уже в 2024 году их осталось совсем немного, и в этом году закончим эту программу. У нас все поликлиники будут реконструированы или построены заново. Причем это серьезная модернизация. Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник, с интерьером, брендирование соответствующее, новые, современные медицинские корпуса, тоже на мировом уровне», — отметил Собянин.
Новый московский стандарт поликлиник подразумевает наличие современного оборудования, полную укомплектованность врачами-специалистами, а также полную продуманную логистику движения пациентов, комфортные условия для пациентов и медиков, эстетическую привлекательность зданий медучреждений и прилегающих к ним территорий.
Реализацию программы начали в 2020 году. К настоящему времени завершена реконструкция 290 поликлиник, что составляет 85% от общего числа. В работе находится 47 зданий. Основные мероприятия по реализации программы планируется завершить к концу 2025 года.
Кроме того, в рамках программы модернизации стационарного звена отремонтировали 68 корпусов и других зданий городских больниц. К 2030 году планируется увеличить их количество до 150 и завершить программу.
Также с 2020 года было построено 59 новых больничных корпусов, поликлиник, подстанций скорой помощи и других объектов.
Продолжается и активное внедрение в здравоохранение Москвы технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он помогает врачам искать патологии на рентгеновских снимках, ставить диагнозы и быстрее формировать необходимые назначения.
В лучевой диагностике (флюорография, маммография, рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография) нейросети способны находить признаки патологий по 40 клиническим направлениям, включая онкозаболевания, инсульт, аневризму аорты и ишемическую болезнь сердца. Технологии ИИ уже помогли врачам-рентгенологам обработать более 14 млн лучевых исследований.
Уже во всех взрослых поликлиниках столицы работает система поддержки принятия врачебных решений на базе технологий ИИ. На основе информации о жалобах, анамнеза с учетом пола и возраста пациента сервис рекомендует терапевту и врачу общей практики три наиболее вероятных предварительных диагноза. После выбора врачом наиболее вероятного варианта или постановки собственного диагноза система предлагает пакет необходимых исследований и консультаций узких специалистов для его подтверждения. Функция пакетных решений позволяет в десять раз сократить время на назначение анализов и обследований.
Опытом использования ИИ в здравоохранении Москвы делится с регионами. Так, в 2024 году по поручению Владимира Путина столица открыла доступ к цифровой платформе «МосМедИИ». Благодаря ей врачи из других регионов получили возможность пользоваться лучшими сервисами ИИ для интерпретации лучевых исследований.