Махачкала, 5 мая, 2025, 15:16 — ИА Регнум. В Махачкале в результате перестрелки при нападении на экипаж ДПС погибли трое сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

Соцсети

«Сегодня (5 мая), около 14:20 в г. Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских», — указано в публикации.

В ведомстве также уточнили, что после нападения злоумышленники сумели захватить служебный автомобиль, но котором они и скрылись. В городе введен план «Перехват», ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963209" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба в Махачкале

По данным Telegram-канала «112», всего на экипаж ДПС напало четыре вооруженных автоматами преступника, двое из которых были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов на месте. Сотрудников ГИБДД также было четверо, трое из которых погибли, а еще один остался жив, получив несколько огнестрельных ранений.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля в Камчатском крае сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за нарушителем, который пытался скрыться от полиции на угнанном у бывшей супруги автомобиле. На неоднократные законные требования об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

Не желая быть задержанным, мужчина произвел в полицейских и патрульные машины не менее шести прицельных выстрелов. Сотрудники полиции не пострадали, нарушителя задержали.