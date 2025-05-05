В Махачкале в ходе перестрелки погибли трое сотрудников ГИБДД
Махачкала, 5 мая, 2025, 15:16 — ИА Регнум. В Махачкале в результате перестрелки при нападении на экипаж ДПС погибли трое сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в МВД Дагестана.
«Сегодня (5 мая), около 14:20 в г. Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских», — указано в публикации.
В ведомстве также уточнили, что после нападения злоумышленники сумели захватить служебный автомобиль, но котором они и скрылись. В городе введен план «Перехват», ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших.
По данным Telegram-канала «112», всего на экипаж ДПС напало четыре вооруженных автоматами преступника, двое из которых были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов на месте. Сотрудников ГИБДД также было четверо, трое из которых погибли, а еще один остался жив, получив несколько огнестрельных ранений.
Как передавало ИА Регнум, в конце апреля в Камчатском крае сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за нарушителем, который пытался скрыться от полиции на угнанном у бывшей супруги автомобиле. На неоднократные законные требования об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.
Не желая быть задержанным, мужчина произвел в полицейских и патрульные машины не менее шести прицельных выстрелов. Сотрудники полиции не пострадали, нарушителя задержали.