Махачкала, 5 мая, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Перестрелка с полицией произошла в Махачкале, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Кадр из видео

«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», — написал Меликов.

Он добавил, что правоохранители принимают меры к задержанию преступников. Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности, а также не снимать происходящее на камеру и не публиковать материалы в Сети.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963208" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба в Махачкале

Администрация города проинформировала в Telegram-канале о перестрелке на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Власти попросили граждан не посещать этот район из-за проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что группа неизвестных напала на патруль ДПС в Махачкале. В результате перестрелки, по предварительным данным, погибли трое правоохранителей, один из нападавших был ликвидирован. Бандиты покинули место преступления на угнанной служебной машине, в городе объявлен план «Перехват».