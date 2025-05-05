Москва, 5 мая, 2025, 15:05 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали банду, которая незаконно получала страховые выплаты за мнимые автоаварии. Об этом 5 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мои московские коллеги задержали восемь подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей», ― уточнила Волк в Telegram-канале.

По предварительным данным, злоумышленники приобрели несколько подержанных иномарок, которые использовали для инсценировки ДТП. После этого собственники автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями, которые затем распределялись между участниками группы. С 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.

Подозреваемых задержали в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. В отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Всем фигурантам предъявили обвинение и арестовали.

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Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года инспектора ДПС Дениса Щ. задержали в рамках уголовного дела об инсценировках 70 дорожно-транспортных происшествий в Тамбовской области и хищении у страховых компаний более 13,5 млн рублей. По данным следствия, группа граждан похищала средства у различных страховых компаний путём инсценировки ДТП в период с 2016 по 2021 год. В инсценировках они задействовали 30 человек — своих родственников и знакомых, которые водят автомобиль.

В ходе расследования было установлено, что к совершению преступлений причастны десять человек из числа действующих и бывших сотрудников Госавтоинспекции.

Приговор по уголовному делу об инсценировках дорожно-транспортных происшествий вынесли в Омске в ноябре 2022 года. Куйбышевский районный суд признал 11 жителей региона виновными в совершении преступлений, связанных с мошенничеством в сфере страхования автомобилей. Пятеро из них входили в организованную группу.

Установлено, что с февраля 2016 года по декабрь 2018 года фигуранты совершили 26 преступлений. Они инсценировали ДТП, а затем самостоятельно или через иных лиц обращались в страховые компании для получения страховых выплат. Общий ущерб составил более 5,1 млн рублей.