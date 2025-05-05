Хотьково, Московская область, 5 мая, 2025, 15:09 — ИА Регнум. В подмосковном городе Хотьково в результате отравления неизвестным веществом погибла семья из трех человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«4 мая 2025 года в СНТ «Русь» в городе Хотьково в частном домовладении обнаружены тела супругов 67 и 63-х лет, а также 96-летней матери погибшего без видимых телесных повреждений, с признаками отравления неизвестным веществом», — говорится в сообщении следственного комитета в Telegram-канале.

В ведомстве рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе отравление продуктами питания либо продуктами горения отопления дома.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как передавало ИА Регнум, в марте трое детей отравились неизвестным веществом в Волоколамске. Их госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «токсическое отравление неизвестным веществом». Медики оценили состояние детей как средней степени тяжести.

Ранее в феврале в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в семье, где в сентябре 2024 года от острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия погибло четверо детей.