Санкт-Петербург, 5 мая, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу Ирину Кулаго, которая намеренно въехала в толпу посетителей кафе на своем автомобиле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Кулаго, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 («Хулиганство») УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кулаго стражу до 3 июля», — указано в публикации.

Уточняется, что Кулаго и ее защитник возражали против ареста, поскольку у нее трое малолетних детей.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая на улице Рубинштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга женщина за рулем автомобиля Mercedes въехала в находящуюся на тротуаре группу людей. В результате инцидента гражданин Сирии получил перелом голени.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963205" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полицией возбуждено уголовное дело в отношении автоледи, наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна

Водитель отказалась от медицинского освидетельствования, поэтому в отношении нее был составлен соответствующий административный протокол. Позже полиция также выяснила, что у женщины был конфликт с представителями кафе и она совершила наезд умышленно.