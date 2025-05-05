Хабаровск, 5 мая, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы ООО «Креатив» Ивана Дмитриева, его подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и хищении 650 млн рублей. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным следствия, в 2019 году указанная компания заключила контракты на выполнение строительных работ в Хабаровском крае на сумму более 900 млн рублей. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Дмитриева.

«В период 2019–2020 гг. ООО «Креатив» строительные работы в полном объёме не выполнило, выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению», — сказано в сообщении.

Подозреваемый арестован. На его имущество на общую сумму более 20 млн рублей наложен арест.

Как передавало ИА Регнум, в апреле суд арестовал экс-замначальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина, которого обвиняют в хищении государственного имущества в особо крупном размере. По версии следствия, во время выполнения в 2022 году гособоронзаказа управление заключило крупный контракт с ООО «Транслом» о приёмке вторичного сырья, а Васенин путём представления заведомо ложных документов о стоимости сырья похитил более 240 млн рублей бюджетных средств.

В январе СК возбудил уголовное дело о хищении средств при исполнении гособоронзаказа в отношении бывшего директора по экономике и финансам ростовского Десятого подшипникового завода Николая Борисова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.