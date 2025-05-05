Махачкала, 5 мая, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Неизвестные напали на патруль ДПС в Махачкале, после чего скрылись на служебном автомобиле. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации канала, нападавшие открыли шквальный огонь по полицейским. В результате, по предварительным данным, трое правоохранителей погибли, один из преступников был уничтожен ответным огнем.

Бандиты покинули место преступления на угнанном служебном «Фольксвагене», в городе объявлен план «Перехват», указано в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963203" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба в Махачкале

Ранее ИА Регнум сообщало о другой перестрелке с полицией в Дагестане. Вечером 15 февраля на АЗС около села Хучни Табасаранского района правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль. Машина фигурировала в материалах о разбойном нападении на продуктовый магазин. Находившийся в автомобиле 31-летний мужчина оказал полицейским вооруженное сопротивление и был ранен ответным огнем. В отношении него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).