Москва, 5 мая, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Экономика Москвы демонстрирует устойчивый рост, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей — телекоммуникации, фармацевтики и электроники. Об этом доложил мэр столицы Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«За последний год экономика приросла на 5,5 процента, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это неплохая динамика», — отметил градоначальник.

По его словам, по объёму валового регионального продукта столица входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира. Москва расположилась на втором месте между Нью-Йорком и Шанхаем.

При этом с 2019 года экономика столицы выросла на 26,9%. По предварительной неофициальной оценке, рост ВРП в 2024-м составил 5,5 процента. Так, на 191,3% с 2019 по 2024 год увеличился объём производства обрабатывающих отраслей. А объёмы производства высокотехнологичных отраслей (выпуск компьютеров, электроники и оптики) за шесть лет выросли более чем в три раза — на 221,5%.

Также в этот период увеличился объём инвестиций в основной капитал. Этот показатель вырос почти в два раза, на 95,1%.

Одним из ключевых драйверов роста является ИТ-сектор, который за шесть лет вырос более чем в четыре раза — на 316,5%. В целом доля цифровой экономики в столице оценивается на уровне 36%.

Собянин подчеркнул, что столичная промышленность успешно адаптировалась к санкционному давлению и продолжает расти. В первую очередь за счет приоритетных высокотехнологичных отраслей.