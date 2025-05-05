Хабаровск, 5 мая, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Сбежавший от хозяина орловский рысак по кличке Заклинатель оказался на оживленной трассе в Хабаровске и повредил одну из машин. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Граждане сообщили в полицию о коне без наездника, находившемся на проезжей части. На перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного лошадь едва не угодила под колеса иномарки и задела ее копытами. Этот инцидент попал на видео.

Дорожные инспекторы выяснили, что животное принадлежит 50-летнему мужчине, проживающему в частном доме неподалеку. Он признался, что недосмотрел за конем и тот сбежал.

Коня поймали и вернули хозяину. В отношении владельца составили протокол по статье о нарушении ПДД (ч. 2 ст. 12.29 КоАП), ему грозит штраф в размере 800 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая двое сбежавших коней сбили семилетнюю девочку во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке. Ребенок получил ушибы и ссадины. Владелицу животного могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей.