Москва, 5 мая, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Город Москва является бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, несанкционированный запуск любых их видов влечет за собой административную и уголовную ответственность. Об этом напомнили жителям столицы в региональном главке МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В период подготовки масштабных праздничных мероприятий в городе Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, полицейскими усилена работа по пресечению незаконных полетов всех БПЛА, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие. В соответствии с законодательством сотрудники полиции вправе пресекать путем уничтожения полет любых беспилотных воздушных аппаратов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД также уточнили, что нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности в рамках статей 11.4 и 11.5 КоАП РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил использования воздушного пространства». Данной статьей предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей.

В ведомстве также призвали жителей и гостей столицы воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на юбилейный парад Победы на Красной площади в 2025 году ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Все они вместе с президентом РФ будут участвовать в торжественных мероприятиях, уточнил он.