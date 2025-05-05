Москва, 5 мая, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах социально-экономического развития столицы. По словам градоначальника, Москва — одна из крупнейших городских экономик мира.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Встреча президента РФ Путина и мэра Москвы Собянина

«Несмотря на все объективные трудности — а объективные трудности у нас всегда есть, — даже в нынешней непростой ситуации, может быть, как раз нам иногда ее не хватает, чтобы демонстрировать такие хорошие итоги работы. За последний год экономика приросла на 5,5 процента, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это неплохая динамика», — отметил Собянин.

Так, в 2023 году Москва вышла на второе место среди мировых городов по паритету покупательной способности. Столица сохранила высокие темпы развития и в 2024 году — по предварительной неофициальной оценке, рост составил 5,5%, в то время как за последние шесть лет — больше 25%.

Активно развиваются в столице и высокотехнологичные производства. В 2024 году в Москве ввели целый ряд предприятий, которые начали замещать импортные поставки оборудования.

Также во время пандемии коронавируса стал активнее развиваться ИТ-сектор. Сейчас рост в этой сфере набрал темпы в связи с замещением импортного ПО.

«Приоритетом для города остаются и социальные программы. Будем строить по 60 образовательных учреждений в год, реконструировать — по сотне школ. Обновляем подход к среднему профессиональному образованию. В прошлом году приём в колледжи перешёл отметку 100 тысяч человек, наша цель — 150 тысяч. 95% выпускников устраиваются на работу по профилю и получают хорошие зарплаты. В этом году завершим программу реконструкции поликлиник. В течение 3–4 лет обновим стационары. Большинство регионов страны уже подключились к нашему сервису искусственного интеллекта для интерпретации лучевых исследований», — отмечается в Telegram-канале мэра.

В итоге в Москве удалось добиться серьёзного повышения ожидаемой продолжительности жизни. На сегодняшний день она составляет почти 80 лет.

«Доложил президенту также о работе с городами-побратимами — Донецком и Луганском. Продолжаем помогать им со строительством и реконструкцией. Если в предыдущие годы занимались в основном инженерной инфраструктурой, то сейчас большой объём работ проводим по городской инфраструктуре: благоустройство общественных пространств, парков, дорог, улиц. Будем продолжать все эти работы и дальше», — отметил Собянин в Telegram.