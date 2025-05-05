Москва, 5 мая, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Внеурочные занятия, которые прошли 5 мая в российских школах в рамках проекта «Разговоры о важном», посвятили памяти о подвиге, совершённом 80 лет назад во имя Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе одноименного всероссийского проекта.

РИА Новости/Кирилл Брага

В преддверии знаменательной даты, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая стала символом мужества, героизма и великого подвига советского народа, ученики получили уникальную возможность прикоснуться к истории, услышать её из первых уст. К школьникам и студентам обратились живые свидетели истории Великой Победы — ветераны из России, Белоруссии и Абхазии.

Страницы своей военной биографии раскрыли Аркадий Забежинский из Санкт-Петербурга, Мария Ломакина из солнечной Пицунды и Михаил Волчек из белорусского Бобруйска. Они поделились своими воспоминаниями — как встретили войну, как сражались за Родину, как выстояли и встретили долгожданную Победу. С гордостью и трепетом ветераны говорили и демонстрировали свои медали ― не просто символы воинской доблести, а свидетельства пережитых испытаний, бессонных ночей и веры в светлое будущее.

В ходе занятия ветераны дали наказ будущим поколениям хранить мир, ценить свободу и помнить о героизме тех, кто отстоял её ценой своей жизни.

«80 лет мы прожили под мирным небом. Поэтому нашему поколению и будущим поколениям нужно сберечь и приумножить всё то, что достигнуто нами. Вы должны быть благодарны своим дедушкам и бабушкам за Победу», ― отметил Волчек.

Отмечалось, что День Победы — это не просто историческая дата, а живое напоминание о героизме и самоотверженности советских солдат и всего советского народа, что особенно актуально в сегодняшние дни, когда мир вновь сталкивается с вызовами, требующими стойкости, мужества и верности своим ценностям.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Он подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад, война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%. Глава государства подчеркнул, что Россия — это нация победителей.

Путин отметил, что в России и многих странах СНГ День Победы является один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является общим достоянием.

21 апреля, выступая на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение», президент РФ заявил, что отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы. По его словам, время не властно над памятью народа и сейчас это особенно остро понимается. Он также неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.