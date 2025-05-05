Москва, 5 мая, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться. Она явно на слуху, но вместе с тем требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Global Look Press/White House/Flickr.com

Отвечая на вопрос о том, могут ли российский и американский лидеры встретиться в Саудовской Аравии в мае, он сообщил, что в графике Путина поездок на Ближний Восток пока нет. При этом в Кремле считают, что такая встреча во многом необходима.

«Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются», — пояснил Песков.

Пока конкретики на этот счет нет, добавил он.

Ранее Трамп заявил, что рассмотрит возможность встречи с российским коллегой во время визита в Саудовскую Аравию, запланированного на середину мая. 9 апреля глава Белого дома отметил, что встреча с Путиным может произойти «в какой-то момент», уточнив при этом, что стороны должны дойти до принятия подобного решения.

Песков отмечал, что планы поездки Трампа в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. Он добавил, что понимания о дате и месте возможной встречи лидеров двух государств нет, при этом контакты с американской стороной на различных уровнях и по различным каналам продолжаются.

Путин 19 февраля заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, но подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. За неделю до этого, 12 февраля, президенты России и США провели телефонный разговор на тему двусторонних отношений. Они согласились с тем, что конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров. Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских представителей. Президенты договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.