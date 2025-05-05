Путин отметил рост экономики Москвы, занявшей второе место после Нью-Йорка
Москва, 5 мая, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Москва заняла второе место после Нью-Йорка по объёму ВВП по паритету покупательной способности, заявил 5 мая на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным президент Владимир Путин.
Это хорошая основа для решения социальных вопросов, отметил глава государства.
«То, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее. Это очень здорово», — сказал президент.
Собянин в ходе встречи доложил главе государства о строительстве и реконструкции ряда социальных объектов, в том числе поликлиник и больниц, а также о развитии промышленного производства в Москве.
Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с мэром столицы Путин отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, включая рост инвестиций. Доля столицы в экономике РФ составляет 21%, сообщил глава государства.
В начале апреля 2024 года глава государства поручил правительству принять меры, обеспечивающие вхождение страны к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира по объёму ВВП по паритету покупательной способности. В мае того же года президент подписал указ, согласно которому уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить до менее чем 7%, а к 2036 году — до менее чем 5%.
В настоящее время в России фиксируется самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю, заявил Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагменты из которого были показаны 4 мая телеканалом «Россия 1».