Москва, 5 мая, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Москва заняла второе место после Нью-Йорка по объёму ВВП по паритету покупательной способности, заявил 5 мая на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным президент Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Это хорошая основа для решения социальных вопросов, отметил глава государства.

«То, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее. Это очень здорово», — сказал президент.

Собянин в ходе встречи доложил главе государства о строительстве и реконструкции ряда социальных объектов, в том числе поликлиник и больниц, а также о развитии промышленного производства в Москве.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с мэром столицы Путин отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, включая рост инвестиций. Доля столицы в экономике РФ составляет 21%, сообщил глава государства.

В начале апреля 2024 года глава государства поручил правительству принять меры, обеспечивающие вхождение страны к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира по объёму ВВП по паритету покупательной способности. В мае того же года президент подписал указ, согласно которому уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить до менее чем 7%, а к 2036 году — до менее чем 5%.

В настоящее время в России фиксируется самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю, заявил Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагменты из которого были показаны 4 мая телеканалом «Россия 1».