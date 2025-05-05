Москва, 5 мая, 2025, 13:56 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» в Москве открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция «Топливо Победы» в парке «Музеон» знакомит жителей и гостей столицы со вкладом нефтяной промышленности в Великую Победу.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась фотовыставка «Топливо Победы»

Как отмечают создатели выставки, нефтяники-геологи, открывшие в годы войны новые нефтяные месторождения, буровики и работники нефтеперерабатывающих заводов, ученые-нефтехимики внесли огромный вклад в общую Победу. Из нефти в первую очередь производили топливо и горюче-смазочные материалы для фронта, поэтому война с захватчиками велась и за стратегические запасы этих энергоресурсов. С 1941 по 1945 год нефть поставляли на фронт без перебоев. Многие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия работают и сегодня, 11 из них — в составе «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась фотовыставка «Топливо Победы»

В рамках экспозиции представлены архивные фотографии военных лет, на которых запечатлены строительство и восстановление заводов, эвакуация оборудования с прифронтовых территорий, освоение новых месторождений, отправка эшелонов с нефтью на фронт и другие важные моменты. Экспозиция доступна всем желающим до 30 мая.