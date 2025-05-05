Ханты-Мансийск, 5 мая, 2025, 13:52 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз» и «Севкомнефтегаз» (входят в «Роснефть») провели патриотическую акцию в честь 80-летия Победы в Нижневартовске и Губкинском. В акции «Вальс Победы» приняли участие представители трёх поколений — ветераны, сотрудники предприятий и ученики «Роснефть-классов».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» исполнили «Вальс Победы» в Югре и на Ямале

Для постановки был выбран знаменитый вальс «Синий платочек», который перед бойцами на фронтах Великой Отечественной войны исполняли Клавдия Шульженко и другие знаменитые артисты. Результатом репетиций стало яркое выступление 40 танцевальных пар в преддверии Дня Победы под легендарную композицию. Молодые люди в гимнастёрках и девушки в стилизованных платьях сумели создать атмосферу мая 1945 года, когда после объявления о Победе люди танцевали и пели прямо на улицах городов и поселков. В финале участники выстроились в форме цифры «80». Зрителями стали участники патриотического автопробега предприятий «Роснефти», ученики «Роснефть-классов», активисты «Движения первых» и общественной организации «Ветеран».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» исполнили «Вальс Победы» в Югре и на Ямале

«Роснефть» организует и активно участвует в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности.