Сургут, Югра, 5 мая, 2025, 13:49 — ИА Регнум. В Сургуте во время турнира по кулачным боям болельщики вмешались в ход поединка, после чего началась массовая драка. Соответствующее видео попало в Сеть.

Global Look Press/Sunan Wongsa-nga Ingram Images

Турнир проходил на территории сургутского торгово-развлекательного центра «Вершина Югры».

«В разгар турнира два бойца набросились друг на друга, находясь на ринге. Разнимать их побежали все, кто находились вокруг. Среди них были и сопровождающие мероприятие лица, и болельщики — они перепрыгивали прямо через ограждение площадки. Были ли там охранники — не понятно. А когда бойцов увели, драка начала набирать обороты уже за периметром ринга. Кто с кем дрался — не разобрать, все были в куче», — отметил один из очевидцев в беседе с Ura.ru.

Некоторые очевидцы также рассказали, что слышали выстрелы.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что организатор мероприятия установлен, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в марте в подмосковном Ногинске полиция задержала более 40 человек после массовой драки со стрельбой. По предварительным данным, конфликт вспыхнул возле одного из домов на площади Ленина. Ссора между гражданами быстро переросла в потасовку, в ходе которой было произведено несколько выстрелов из травматического оружия. Один из участников драки получил ранения и обратился за медицинской помощью.