Москва, 5 мая, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 мая в ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным назвал существенной долю столицы в экономике РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

Глава государства отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, включая рост инвестиций.

«Доля Москвы в экономике страны тоже существенна — свыше 21%», — заявил Путин.

Собянин в свою очередь рассказал, что за минувший год рост экономики столицы составил 5,5%, а за последние шесть лет — около 25%.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с Собяниным президент отметил, что Москва заняла второе место после Нью-Йорка по объёму ВВП по паритету покупательной способности. Это хорошая основа для решения социальных вопросов, сказал Путин.

1 апреля мэр Москвы рассказал, что в 2024 году объём инвестиций в экономику столицы впервые превысил 8 трлн рублей. Рост в сравнении с 2023 годом составил 4,4%. На Москву пришлось более 20% всех инвестиций в РФ.

В декабре 2024 года Собянин сообщил, что столица занимает пятую часть экономики России. В ежегодном отчёте перед Мосгордумой мэр отметил, что в 2023 году город перечислил в федеральный бюджет и внебюджетные фонды 4,8 трлн рублей. Объём ВРП столицы за последние годы вырос на треть, а объём инвестиций — более чем втрое.