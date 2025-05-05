Москва, 5 мая, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Москва демонстрирует у нас традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям», — сказал Путин.

По словам Собянина, несмотря на все трудности, за последний год экономика Москвы приросла на 5,5%, а за последние 6 лет — на четверть.

«Неплохая динамика по инвестициям, за последние шесть лет она выросла в два раза в сопоставимых ценах. Практически во всех отраслях», — подчеркнул глава российской столицы.

В свою очередь Путин отметил, что доля Москвы в экономике страны тоже существенна — она превышает 21%. Более того, по словам президента, сейчас столица занимает второе место после американского Нью-Йорка по размеру экономики.

В ходе встречи также обсуждалась социально-экономическая ситуация в столице и меры поддержки городов-побратимов — Донецка и Луганска.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Собянин заявил, что объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году впервые превысил 8 трлн рублей. Правительство Москвы из указанной суммы инвестировало лишь 0,8 трлн рублей. Средства использовали для строительства жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов.

В конце прошлого года Собянин обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития столицы в ходе своего ежегодного отчета. По его словам, основная цель столицы — продолжать оставаться лучшим городом Земли. Он отметил, что за прошедшее время были успешно реализованы десятки проектов, благодаря которым Москва занимает второе место среди городских экономик мира.