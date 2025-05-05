Москва, 5 мая, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в причастности к совершению порядка тысячи преступлений на территории России, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала «Госуслуги». Об этом 5 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она уточнила, что участников группы обвинили в организации инфраструктуры в мессенджере Telegram, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам.

«Их использовали для обеспечения кол-центров на Украине в целях совершения мошеннических действий в отношении граждан России», ― сообщила представитель правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

По имеющимся данным, злоумышленники действовали в период с сентября 2024 года по март 2025 года. За этот период была осуществлена передача более 11 тыс. аккаунтов. Ущерб от действий мошенников оценивается более чем в 400 млн рублей.

Предполагаемых организатора и участника преступной группы задержали в Волгоградской и Свердловской областях. В отношении них возбудили уголовное дело по статьей о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемых отправили под арест.

Как передавало ИА Регнум, в России 5 мая пресекли деятельность преступного сообщества, которое посредством SIM-боксов обеспечивало телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей стране. Сотрудники ФСБ России и УФСБ по Владимирской области задержали десять членов преступного сообщества.

По данным следствия, злоумышленники с сентября 2024 по март 2025 года действовали на территории Москвы, Московской и Владимирской областей. Они обеспечивали работу SIM-боксов, которые позволяют использовать одновременно большое количество sim-карт. С их помощью мошенники с целью хищения средств граждан совершали массовые обзвоны в различных регионах России, в том числе из-за рубежа. Кроме того, через них также рассылались ложные сообщения о минировании зданий.

Установлено, что преступное сообщество создал гражданин РФ 1993 года рождения, находясь за пределами России. Его объявили в международный розыск.