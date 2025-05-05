Москва, 5 мая, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Предприниматели оценили формат проекта «Лето в Москве» как удобный и привлекательный. В том числе присоединиться к нему решила владелица арт-студии «Чёрный квадрат» Александра Мороз.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы узнали о проекте «Лето в Москве» по рассылке. Она нам пришла на корпоративную почту с предложением присоединиться к проекту. Посмотрели, почитали — от нас ничего сильно не требовалось, только зарегистрироваться. Мы, в принципе, планировали проводить пленэры по живописи в Москве, и так удачно совпало, что проект предоставляет площадку и еще всякие различные бонусы», — рассказала она агентству городских новостей «Москва».

По словам Мороз, формат для её студии оказался удобным. В том числе она отметила, что в рамках нового сезона проекта «Лето в Москве» возможно проведение в том числе и вечерних пленэров.

Проект «Лето в Москве» в 2025 году — это самая масштабная городская программа, которая продлится с 1 июня по 31 августа. В течение трех месяцев во всех районах столицы будут проходить бесплатные фестивали, концерты, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, проект открывает новые возможности для бизнеса, такие как организация событий, проведение мероприятий и продвижение брендов.