Москва, 5 мая, 2025, 13:35 — ИА Регнум. ВС России в минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ и ряду других военных объектов противника, сообщила 5 мая пресс-служба Министерства обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов», — сказано в сообщении.

Также поражались пункты временной дислокации вооружённых формирований Украины и иностранных наёмников ВСУ в 142 районах, отметила пресс-служба.

Средства ПВО РФ за сутки уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 123 беспилотника противника самолётного типа. Потери ВСУ в указанный срок составили до 1395 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 мая в военном ведомстве сообщили, что российские военные, применив беспилотники «Герань-2», нанесли удары по складам с боеприпасами и пункту временной дислокации украинских сил на временно оккупированной Киевом части территории ДНР.

4 мая в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике проинформировали, что на минувшей неделе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» помогла сорвать несколько попыток ВСУ совершить теракты в городах ДНР, в частности в Мариуполе, Донецке и Горловке. В указанный срок было уничтожено более 260 беспилотников противника.