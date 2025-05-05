Москва, 5 мая, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Сбои в работе мобильных операторов могут быть связаны с мерами по противодействию атакам БПЛА, так как замедление интернета мешает злоумышленникам определять интернет-координаты дрона. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские пользователи мобильных устройств 5 мая массово жалуются на сбои в работе сервисов связи. Клиенты «Билайна», «МегаФона», МТС и других операторов сообщили о сбоях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) направила пользователям сообщения о том, что временные ограничения доступа в интернет связаны с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий.

«Один из методов борьбы с атаками беспилотников — это ограничение интернета. Потому что они все пользуются мобильной связью с интернетом для координации с GPS. GPS, понятно, что глушат. И плюс чтобы не смогли определять интернет-координаты, соответственно, пытаются замедлить интернет»,— сообщил эксперт.

По словам специалиста, такая практика давно используется в регионах, которые особо часто подвергаются атакам. Как уточнил собеседник агентства, нередко такое случается в Астраханской области, где подобное замедление интернета сопровождается соответствующими СМС-оповещениями, чтобы местные жители понимали причины сбоев в работе тех или иных сервисов.

«Сейчас в преддверии праздников, скорее всего, пытаются это сделать для того, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая в Москве. К нам в гости приедут лидеры стран, будут крупные празднования. Скорее всего, это все связано с этим»,— заявил Курочкин.

Эксперт также добавил, что сбои в работе интернета вряд ли могут быть долгосрочными, они носят импульсный характер, направленный на отражение конкретной атаки беспилотников. Целью таких замедлений интернета может быть обрыв связи между беспилотником и оператором, который им управляет, сообщил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение России об объявлении перемирия на время празднования Дня Победы. Он также добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены посетить Москву в эти даты.

Ранее, 30 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского о «болевых точках» России и о том, что Москва «правильно переживает» в связи с проведением парада на Красной площади. Захарова заявила, что таким образом глава киевского режима фактически угрожает терактами и подрывает усилия по мирному урегулированию на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Киеву последствиями за возможные атаки 9 мая. Он заявил, что в случае, если украинские боевики попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацизмом, то никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.