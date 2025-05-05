Москва, 5 мая, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить с визитом Индию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

EPA/HARISH TYAGI/ТАСС

О своём согласии приехать в Индию российский лидер сообщил во время телефонного разговора, который состоялся 5 мая.

«Индийский лидер подтвердил приглашение президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 марта заявил, что визит российского президента в Индию находится на стадии подготовки.

Помощник президента Юрий Ушаков 26 ноября прошлого года сообщил о том, что Путин принял приглашение Моди посетить Индию, и отметил, что сроки визита будут установлены примерно в начале 2025 года. Он напомнил, что лидеры двух стран договорились встречаться ежегодно.

Ранее, 19 ноября, Песков отметил, что глава государства, как ожидается, совершит визит в Индию после того, как Моди дважды побывал в РФ. Он уточнил, что российская сторона тщательно готовится к этому визиту, который «имеет очень большое значение».

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в ходе брифинга 17 января сообщил, что стороны согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели по дипломатическим каналам.

Официальный визит Моди в Россию состоялся 8–9 июля 2024 года. Индийский премьер тогда заявил, что рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Нью-Дели. В октябре Моди снова прибыл в Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС в Казани.