Москва, 5 мая, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что две страны связывают отношения привилегированного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Виталий Аньков/РИА Новости

«В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Российский лидер еще раз выразил Моди искренние соболезнования в связи с тем, что 22 апреля в городе Пахалгаме в южном Кашмире индийские граждане погибли в результате варварского нападения террористов. Обе стороны, указали в Кремле, акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях.

Индийский премьер поздравил Путина и весь российский народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая. Было указано, что День Победы — это общий праздник.

Моди подтвердил, что приглашает Путина в Индию для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Российская сторона с благодарностью приняла приглашение, указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Моди не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Индия направит на мероприятия высокого представителя.

В конце марта глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию. Он отметил, что президент принял соответствующее приглашение Моди.

В ноябре 2024 года Песков отметил, что Путин, как ожидается, совершит визит в Индию после того, как Моди дважды побывал в РФ. Он уточнил, что российская сторона тщательно готовится к этому визиту, который «имеет очень большое значение».

Официальный визит председателя индийского правительства в Россию состоялся 8–9 июля 2024 года. Моди тогда заявил, что рассчитывает на укрепление стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. В октябре Моди снова прибыл в Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС в Казани.