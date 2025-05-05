Москва, 5 мая, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента РФ Владимира Путина с предстоящим праздником 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Michael Varaklas/AP/TASS Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Нарендра Моди поздравил Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что День Победы — это общий праздник. Индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве», — говорится в сообщении Кремля.

Уточняется, что в ходе телефонного разговора индийский лидер подтвердил приглашение президенту РФ посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Путин принял приглашение с благодарностью.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Моди не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, однако сама Индия будет представлена на высшем уровне.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Песков рассказал, что в 2025 году на юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с Путиным.

5 мая президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что прибудет в Москву по приглашению Путина для участия в праздновании. Ранее 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.