Москва, 5 мая, 2025, 13:03 — ИА Регнум. В администрации президента России незнакомы с подробностями соглашения между США и Украиной по недрах, поэтому комментировать его не могут. Об этом 5 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

AP/TASS/Efrem Lukatsky

«Нужно анализировать само соглашение. Я незнаком с текстом», ― указал представитель Кремля.

Он отметил, что, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь, добавил пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля американский минфин сообщил о подписании между Украиной и США договора о совместной добыче ископаемых. Соглашение подразумевает создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд может осуществлять путем передачи украинской стороне новых вооружений.

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер отмечал, что США заинтересованы в сделке по недрам, поскольку рассчитывают вернуть в американский бюджет средства, ранее выделенные на военную помощь Киеву.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Как пояснил Железняк, Зеленский обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не оговариваются.

2 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны уже внесло в Верховную раду законопроект о ратификации договора по минералам.

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко считает, что украинские власти, по сути, продали страну, пойдя на заключение сделки с США по разработке ресурсов на своей территории.