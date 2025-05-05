Москва, 5 мая, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не располагает информацией об участии военных КНДР в параде Победы на 9 Мая и об их награждении за заслуги в Курской области.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны России/ТАСС

«Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

При этом ранее Песков не исключил, что бойцов Народной армии КНДР, помогавших в освобождении приграничья Курской области от ВСУ, удостоят российских наград.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном вытеснении сил противника из Курской области. Глава Генштаба отметил вклад военных КНДР в успех этой операции.

28 апреля Пхеньян официально подтвердил отправку бойцов республики в Россию в рамках договора о стратегическом партнерстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие бойцов Народной армии в освобождении курского приграничья.

Вскоре Путин обратился к бойцам КНДР со словами благодарности за помощь российским военнослужащим в курском приграничье. Он также выразил искреннюю признательность всему руководству и народу КНДР.