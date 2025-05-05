Москва, 5 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина в середине мая нет поездок на Ближний Восток. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Дональд Трамп

5 мая Трамп заявил, что рассмотрит возможность встречи с Путиным в рамках своего визита в Саудовскую Аравию. Он также отметил, что в прошедшие выходные состоялись «хорошие переговоры» по урегулированию конфликта на Украине.

«Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая», — отметил спикер Кремля.

При этом Песков уточнил, что встреча между Путиным и Трампом действительно необходима, однако данная встреча должна быть соответствующим образом подготовлена. По его словам, для организации встречи такого уровня необходимо сперва приложить усилия на других уровнях, для чего требуется продолжение контактов сторон.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Трамп высказал предположение о том, когда состоится его встреча с Путиным. Тогда он заявил, что она может произойти «в какой-то момент», предположительно, в Саудовской Аравии.

В свою очередь Песков заявлял, что планы поездки президента США в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. По его словам, на данный момент у Кремля отсутствует понимание о дате и месте возможной встречи глав двух государств. Тем не менее контакты с американской стороной на различных уровнях и по различным каналам продолжаются, добавил Песков.