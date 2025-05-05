Москва, 5 мая, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Россия открыта для взаимовыгодных отношений с Германией, при этом Москва будет оценивать предполагаемого будущего канцлера Фридриха Мерца по его словам и действиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

EPA/TASS/KAI FORSTERLING Фридрих Мерц

«Здесь безусловно мы будем смотреть на действия и на слова. Но прежде всего на действия следующего канцлера», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности России работать с новыми властями ФРГ с учетом прошлых заявлений Мерца.

По его словам, сделанные этим политиком заявления не сигнализировали о желании двигаться к нормализации двусторонних отношений между Москвой и Берлином.

Песков напомнил заявления президента Владимира Путина об открытости России к взаимовыгодным и взаимоуважительным отношениям со всеми странами. Он отметил, что Москва готова развивать эти отношения настолько, насколько готовы сами эти страны.

Ожидается, что Мерц возглавит новое правительство Германии 6 мая.

Ранее представитель Кремля назвал Мерца, заявившего о готовности Германии поставить Киеву ракеты Taurus, сторонником эскалации конфликта на Украине. По словам Пескова, подобные решения неминуемо приведут лишь к обострению ситуации. Он добавил, что такую же позицию занимают и в других европейских столицах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что любой удар по российским объектам, нанесенный немецкими ракетами Taurus, Москва расценит как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.