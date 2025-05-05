Москва, 5 мая, 2025, 12:41 — ИА Регнум. В Кремле с большой тревогой следят за напряженной атмосферой между Пакистаном и Индией. Об этом 5 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе Индии и Пакистана. Индия — наш стратегический партнер, Пакистан также является нашим партнером во многих делах», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Он подчеркнул, что российская сторона дорожит отношениями и с Исламабадом, и с Дели. В Кремле также выразили надежду на то, что стороны смогут принять меры, которые позволят понизить градус напряжения.

«Что касается контактов, мы вас проинформируем​​​. Совсем скоро», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, запланированы ли в ближайшее время у президента РФ Владимира Путина контакты с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

5 мая в министерстве иностранных дел Индии заявили, что Путин провёл телефонный разговор с Моди, в ходе которого представители стран обсудили теракт в Пахалгаме. Российский лидер выразил Моди поддержку в борьбе с терроризмом.

Ранее Пакистан запросил заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на фоне роста напряжённости с Индией. Его проведение было назначено на 5 мая. Планируется, что после заседания с заявлением выступит постпред Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через два дня, 24 апреля, Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

МИД РФ 28 апреля призвал власти Пакистана и Индии вести конструктивный диалог для урегулирования конфликта мирным путем.