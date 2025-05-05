Москва, 5 мая, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Избирателей на президентских выборах в Румынии лишили права отдать свой голос за того кандидата, за которого они хотели. Об этом 5 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

Представитель Кремля отметил, что один из фаворитов этих выборов был волюнтаристски выброшен из гонки.

«Избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за которого они хотят. Это можно констатировать однозначно», ― отметил Песков.

На вопрос о том, можно ли считать итоги первого тура президентских выборов в Румынии реакцией на давление Запада, пресс-секретарь российского лидера заявил, что это прерогатива румынского народа.

Как передавало ИА Регнум, в первом туре президентских выборов в Румынии, который состоялся 4 мая, победу одержал ультраправый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. По итогам подсчета 100% бюллетеней с участков политик заручился поддержкой 40,96% избирателей. На втором месте — мэр Бухареста Никушор Дан. Он набрал 20,99% голосов. Следом идет представитель правящей коалиции Крин Антонеску с 20,07% голосов. Явка избирателей составила 53,21%.

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если голосов меньше 50%, то через две недели назначается второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов, включая лидера USR Елену Ласкони, экс-премьера Виктора Понту, лидера консерваторов Кристиана Терхеша. Победившего в первом туре выборов 24 ноября 2024 года с результатом 22,94% голосов независимого кандидата Кэлина Джорджеску к повторным выборам не допустили.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, на которых победу одержал Джорджеску. Эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.

Центральное избирательное бюро 9 марта объявило об отказе в регистрации Джорджеску и двум другим независимым кандидатам на выборах в Румынии. По мнению бюро, поданные политиком документы якобы не соответствуют требованиям закона.

Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.