Москва, 5 мая, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил 5 мая официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Dar Yasin/AP/TASS

Лидеры обсудили теракт в Пахалгаме, Путин выразил Моди поддержку в борьбе с терроризмом, сказано в сообщении.

«[Путин] выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей и выразил полную поддержку Индии в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что виновные в чудовищном нападении и их сторонники должны быть привлечены к ответственности», — написал Джайсвал на своей странице в Х.

Он также отметил, что лидеры обсудили и вопросы двусторонних отношений, заявив о приверженности дальнейшему углублению стратегического партнёрства России и Индии. Моди передал Путину приветствия по случаю приближения 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и пригласил его посетить саммит в Индии.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

24 апреля власти Индии впервые с момента подписания соглашения 1960 года с Пакистаном перекрыли течение реки Инд в эту страну. Пакистанские власти ранее заявляли, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны. В ответ они закрыли воздушное пространство для Индии.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля в Джамму и Кашмире.

Посольство РФ в Индии призвало россиян воздержаться от поездок в Кашмир. МИД России 28 апреля заявил о необходимости конструктивного диалога Пакистана и Индии для урегулирования конфликта мирным путём. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать урегулированию ситуации.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье ранее отмечал: Индия значительно сильнее Пакистана в экономическом и военном плане, но Пакистан обладает ядерным оружием, и неслучайно западные эксперты ранее определяли Кашмир как потенциальный очаг региональной войны.