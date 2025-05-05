Москва, 5 мая, 2025, 13:28 — ИА Регнум. В европейских странах налицо существенные проявления неонацизма, и жители государств континента это видят, заявил 5 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос, может ли празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стать переломным моментом в борьбе с распространением неонацизма с учётом того, что лидеры европейских стран отклонили приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского приехать 9 мая на Украину.

«Вряд ли празднование может стать переломным моментом. К сожалению, проявления неонацизма в Европе достаточно существенные. Сами европейцы это понимают. И в Европе многие этого боятся совершенно справедливо. Борьба с этими проявлениями должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Зеленский в свою очередь заявил, что хочет принять представителей так называемой «коалиции желающих» стран, ранее объявивших о готовности ввести своих «миротворцев» на территорию Украины.

Позднее издание Politico сообщило, что ряд лидеров стран Европы, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, под разными предлогами отклонили предложение приехать 9 мая в Киев.

Позднее украинские власти выступили с угрозами атаковать парад Победы в Москве 9 мая, на котором будут присутствовать в том числе иностранные лидеры, среди которых — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. В МИД РФ, комментируя эти заявления, назвали Зеленского террористом. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что если 9 мая ВСУ атакуют парад Победы в Москве, то 10 мая в Киеве может и не наступить.