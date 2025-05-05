Москва, 5 мая, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ. Об этом 5 мая сообщает Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении военного ведомства.

По его данным, также оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 БПЛА, 605 ЗРК, 23 153 танка и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин РСЗО, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 005 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны проинформировало о том, что за ночь 5 мая над тремя российскими регионами силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников. 17 беспилотников были сбиты над Брянской областью, пять — над Калужской и четыре — над Подмосковьем.

В ночь на 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили в Подольске четыре украинских беспилотника, направлявшихся на столицу. Предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших.