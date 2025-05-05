Москва, 5 мая, 2025, 12:28 — ИА Регнум. В Москве ограничения доступа в интернет возможны в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий. Об этом говорится в СМС-сообщении, которое разослали столичным абонентам из Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — указано в сообщении.

Ранее пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи массово пожаловались на перебои в работе сервисов. О неполадках в работе «Билайна» сообщили свыше 2,6 тыс. пользователей. Количество жалоб на работу МТС превысило 2,7 тыс., у «МегаФона» — более 900 жалоб.

Все пользователи сообщили об общем сбое. Основные проблемы — отсутствие сигнала сотовой связи и неработающий мобильный интернет. Большинство обращений поступило от жителей Москвы (в среднем половина от общего количество жалоб) и Московской области.