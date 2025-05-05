Берлин, 5 мая, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала иск в суд к контрразведке ФРГ после признания ею АдГ правоэкстремистской на территории страны. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя партии.

EPA/TASS/HANNIBAL HANSCHKE

«В понедельник утром партия подала в административный суд Кельна срочный иск против классификации партии в качестве правоэкстремистской федеральным ведомством по защите конституции. В течение утра исковое заявление должно быть опубликовано», — говорится в сообщении.

Ранее адвокаты правой партии направили ведомству юридическое предупреждение с призывом отозвать решение об изменении статуса партии до 08:00 по местному времени (09:00 мск) понедельника, 5 мая. Позднее АдГ пообещала подать иск в суд в случае невыполнения этого требования в указанный срок.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая немецкая контрразведка признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году отделениям партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило действующим властям страны применять больше инструментов для слежки.

Сопредседатели АдГ Алиа Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Позднее адвокаты партии потребовали отозвать решение о признании партии правоэкстремистской.

Председатель комитета Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя решение контрразведки ФРГ, заявил, что после признания АдГ правоэкстремистской в Германии начался процесс самоликвидации.

3 мая издание Bild опубликовало опрос, который показал, что около 61% немцев считают АдГ правоэкстремистской, 31% с этим не согласны, а еще 8% затруднились ответить. 79% респондентов отметили, что решение контрразведки не повлияло на их отношение к партии. Кроме того, 48% опрошенных поддерживают запрет АдГ в той или иной форме, 37% выступают против, 8% не определились, а 7% заявили, что им безразлична судьба партии.