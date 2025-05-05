Краснояружский район, Белгородская область, 5 мая, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота пресекают попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область, рассказали 5 мая журналистам российские военнослужащие.

Алексей Майшев/РИА Новости

По этим данным, ВСУ продолжают атаки на Краснояружский район области малыми группами по 3–4 человека, передаёт «РИА Новости».

Российские бойцы работают в основном по целям в одном из населённых пунктов и близлежащих к нему лесополосах и роще, большая часть атак уже отбита, рассказал оператор FPV-дронов 155-й бригады с позывным Кедр.

«Наша разведка работает хорошо, оперативно нам передают информацию, и мы работаем по целям. Сейчас выбиваем их из рощ. Прячутся, к слову, хорошо — бывает, внаглую на виду окапываются. Отодвигаем их, чтобы они больше не пытались прорваться», — отметил в свою очередь оператор FPV-дронов с позывным Сынок.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В частности, 4 мая украинские войска атаковали дроном пассажирский автобус в селе Богун-Городок. Три человека получили ранения.

Кроме того, в тот же день беспилотник ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе Ясные Зори. Купол храма получил повреждения. По данным на 4 мая, за предшествующие сутки ВСУ выпустили по территории региона 120 снарядов.