Нижний Новгород, 5 мая, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Актёр сериала «Метод» и режиссёр театральных постановок Артур Кочканян ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Два года артист боролся с онкологическим заболеванием. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Нижегородский Камерный музыкальныф театр имени Степанова Артур Кочканян

Актёр и режиссёр Артур Кочканян скончался 4 апреля после продолжительной болезни. В январе 2023 года врачи обнаружили у артиста прогрессирующее онкологическое заболевание. Из-за болезни Артур Кочканян был вынужден отменять некоторые свои выступления, но по возможности старался выходить на сцену.

«Слов нет пока никаких. Не могу поверить. Он два года сражался с болезнью. Сделал этой зимой премьерный спектакль, это я приравниваю к подвигу. Этого никогда не забыть», — поделилась подруга артиста Нина.

Коллеги и друзья поддерживали артиста в его борьбе с болезнью, устраивали благотворительные концерты, собирали деньги на дорогостоящее лечение. Это подарило Кочканяну время, но побороть онкологию артисту не удалось, медики отмечали, что обнаружили её слишком поздно.

«Зверь, поселившийся во мне, оказался «пассажиром» серьезным. Видимо, не один год эта тварь расползалась и пожирала меня, прежде чем была обнаружена. Мне сказали: «Еще бы немного…» Это «немного» стало моим шансом. Но каковы бы ни были шансы, в одиночку я бы не справился — тут без вариантов. Я бесконечно благодарен тем, кто подставил плечо, поддерживает и помогает мне. Я восхищаюсь вами, друзья, и я… Я потрясен», — написал Артур Кочканян на своей странице два года назад.

Артур Александрович Кочканян родился 21 августа 1964 года. Он окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. Кочканян был преподавателем актерского мастерства, сценического движения и сценического фехтования на кафедре музыкального театра в Нижегородской государственной консерватории им. М. Глинки, а также главным режиссером Республиканского Русского театра драмы и комедии Республики Калмыкия в Элисте и Воркутинского драматического театра, в последние годы он работал в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова. Артур Александрович был автором и режиссёром многих театральных постановок, в том числе «Труффальдино», который ставят уже больше 10 лет. Артур Кочканян известен не только в качестве режиссёра, но и актёра, он сам играл во многих спектаклях, а также снимался в кино и сериалах. Телезрители запомнили его по роли врача в сериале «Метод».