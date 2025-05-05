Севастополь, 5 мая, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В Севастополе не будут проводить парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города 5 мая сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Илья Питалев/РИА Новости

Он пояснил, что такое решение принято из соображений безопасности и согласовано с Министерством обороны РФ.

«Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада Победы [в Севастополе] в этом году не будет», ― уточнил губернатор.

Развожаев добавил, что 9 мая запланированы возложения цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах. Акция «Бессмертный полк» состоится, но только в онлайн-формате.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие жители всех регионов, присылая фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В День Победы их лица покажут на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах, установленных на улицах и площадях разных городов.

Акция «Бессмертный полк» проходит в разных странах мира. Торжественное шествие уже прошло в Вашингтоне, Амстердаме, Анкаре, Сиднее, Неаполе, Генуе, Каракасе и Пекине. 8 мая акцию проведут в Париже, 9 мая — в Берлине.

9 мая на Красной площади в Москве пройдет военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Ожидается приезд свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее многие лидеры стран приняли приглашение посетить Москву 9 мая. 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Также о намерении участвовать в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва.