Истра, Московская область, 5 мая, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате столкновения четырех автомобилей в подмосковной Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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ДТП случилось в 08:10 мск на 314-м километре автодороги А-113 «ЦКАД», уточнили в ведомстве.

«По предварительной информации, мужчина, управляя грузовым автомобилем марки «Скания», совершил попутное столкновение с грузовиком марки «Мерседес» и двумя легковыми автомашинами», — говорится в сообщении.

Погибший — водитель «Скании». Мужчина, управлявший вторым грузовиком, получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в МВД.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло вечером 3 мая в Туле. На проспекте Ленина столкнулись Chevrolet Camaro, водитель которого выехал на встречную полосу, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате погибла пассажирка автомобиля Toyota, водитель получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В произошедшем разбирались правоохранители.