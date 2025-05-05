Москва, 5 мая, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского является большим заблуждением мнить себя неприкасаемым. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя его угрозы участникам парада Победы в Москве.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Шеремета, Зеленскому не удастся снова уйти от ответственности, спрятавшись в своем бункере.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также сообщил, что Киев не будет гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут 9 мая в Москву на торжественную церемонию, и посоветовал им воздержаться от поездки.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум рассказал, что к агрессивным заявлениям главы киевского режима стоит относиться серьезно. По его словам, у Киева «ума хватит» на всякое, он может попытаться запустить ракеты, чтобы испортить праздник.